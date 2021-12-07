Фото: ДСНС

Смертельна аварія сталася вранці 7 грудня у Чернігівській області: вантажівка зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.

Станом на 11:00 відомо, що загинуло 12 осіб та 7 осіб травмовано.

Станом на 9:30 повідомляли, що внаслідок ДТП загинуло 11 осіб та 8 осіб травмовано.

Наразі надзвичайники надають допомогу на місці ДТП, інформує пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС

"7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця"", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що внаслідок ДТП загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано

Для деблокації постраждалих залучено 10 осіб та 3 одиниць техніки ДСНС.

Оновлено. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб на місці ДТП рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об’їзд місця події ділянкою автодороги Городня–Сновськ–Березне та у зворотному напрямку.

"Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів", – повідомляють у Нацполіції.

За даними ДСНС, для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення загалом залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, на дорозі "Київ - Чоп" в Житомирській області сталася ДТП, в якій загинули батько і двоє дітей. Їхня мати в тяжкому стані потрапила до реанімації.