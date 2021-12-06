Зеленський повідомив про передачу українській армії нового озброєння

Йдеться приблизно про сотню одиниць озброєння і техніки.

Сьогодні, у День Збройних сил України, військові отримують близько сотні одиниць озброєння та військової техніки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час урочистостей у Харкові, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що у Харкові бойові бригади отримають модернізовані танки Т64БМ "Булат".

"Десятки бронетранспортерів БТР-4 і десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Україна підписала з Великобританією угод на суму понад 60 млрд грн для будівництва українських ракетних катерів та баз ВМС, постачання протимінних кораблів. Також Україна підписала з Туреччиною угоду про будівництво корвету "Ада".

Крім цього, в Одесі ВМС отримають ще два американські патрульні катери типу Island під іменами "Фастів" і "Суми".

Нагадаємо, 30 листопада два катери типу Island, які 23 листопада прибули до України з американського міста Балтімор, вийшли з гавані Одеси у Чорне море.

Перші два катери типу Island – P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" – увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.