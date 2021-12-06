Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистостях на площі Свободи у Харкові.

В Україні з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України урочисті заходи відбуваються одночасно у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Краматорську.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст “Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне”.

В урочистих заходах беруть участь президент Володимир Зеленський, керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний беруть участь в урочистостях на площі Свободи у Харкові.

Очікується, що під час урочистого заходу відбудеться передача техніки бойовим бригадам – три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Телевізійну естафету в Одесі прийме Міністр оборони України Олексій Резніков. За його участі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України двох патрульних катерів типу "Айленд", а також передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

На Житомирщині Повітряним Силам ЗС України буде передано вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.У Львові, Києві і Одесі представники Збройних Сил України отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

У кожному з міст відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, частування всіх охочих кашею та чаєм.

У Харкові виступлять – гурт “Друга Ріка”, в Одесі – “Pianoбой”, у Краматорську – “Брутто”, у Львові – “Скай”, а у Києві – гурт “Антитіла”.