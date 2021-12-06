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Верховний Суд залишив чинним вирок Януковичу у справі про держзраду

Повний текст ухвали оголосять 13 грудня.

Верховний Суд залишив чинним вирок Януковичу у справі про держзраду
Фото: EPA/UPG

Верховний Суд залишив чинним вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича. Згідно з вироком Януковича засуджено до 13 років позбавлення волі.

Таке рішення Верховний Суд ухвалив у понеділок, 6 грудня, розглянувши скарги захисту Януковича по суті.

"Суд постановив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали. Повний текст буде оголошено о 15:30 13 грудня 2021 року.

Раніше сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду. Експрезидент вважає, що Верховний Суд налаштований до нього упереджено і його рішення наперед зрозуміле.

За його словами, команда захисників Януковича зосередиться над судовими справами, пов'язаними з подіями на Майдані, та роботі в міжнародних інституціях, зокрема Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

Януковичу інкримінували те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території Росії, він здійснив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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