ДБР назвало членів "ОЗГ Януковича" у справі про вбивства на Майдані

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьох колишніх високопосадовців, яким інкримінують участь в організованій злочинній групі Віктора Януковича та причетність до вбивств на Майдані під час Революції гідності.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора.

Нові або змінені підозри отримали:

колишній міністр оборони Павло Лебедєв

колишній голова СБУ Олександр Якименко

колишній перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький

колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк

колишній начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк

колишній т.в.о. начальника Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк

колишній заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві Петро Федчук

колишній командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк

Їм інкримінують вчинення "у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту" (ч.3 ст.28, ст.340; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України).

Цей епізод стосується подій 18-20 лютого 2014 року, коли загинули 67 осіб, постраждали 887 цивільних осіб і 132 працівника правоохоронних органів.

Крім того, колишньому міністру внутрішніх справ, керівнику ГУМВС України в м. Києві, його заступнику та командиру столичного "Беркуту" повідомили про підозру в організації терористичного акту відносно демонстрантів, що здійснювали 18 лютого 2014 року вуличну ходу з Майдану Незалежності до будівлі Верховної Ради на підтримку голосуванню народними депутатами України за повернення до Конституції 2004 року. В результаті теракту було заподіяно смерть 4 особам та вчинено замахи на умисні вбивства 10 осіб (ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України).

"Повідомлення про підозру здійснено на підставі доказів, зібраних за 8 років, та є передумовою подальшого завершення досудового розслідування й відкриття матеріалів для ознайомлення стороні захисту", - заявили в ДБР.

Усіх підозрюваних планують судити заочно.

Нагадаємо, що Янукович як ймовірний керівник цього ОЗГ отримав підозри минулого тижня.