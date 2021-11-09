У Донецькій області затримали чиновників, які привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

Майже два роки ділки привласнювали в середньому 400 тис. грн щомісяця.

На Донеччині викрито посадовців держустанов, які незаконного заволодівали соцвиплатами громадян з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що мешканець Костянтинівки та посадовці Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування України в Донецькій області, управління соціального захисту населення міської ради та Філії - Донецького обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" вступили в змову й організували злочинну схему протиправного отримання соцвиплат.

З 2020 по листопад 2021 року організатор схеми підробляв документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій, після чого віддавав їх до органів соціального захисту, де його спільники приймали фіктивні документи і оформлювали виплати.

За рік учасники схеми погодили понад 50 підроблених документів та отримали грошові кошти громадян з державного бюджету, які в подальшому розподілили між собою. За попередніми даними, ними привласнювалось у середньому 400 тис. грн на місяць.

У ході 11 обшуків у приміщеннях держустанов, а також за місцем мешкання їх працівників і організатора схеми виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, печатки, посвідчення, мобільні телефони та грошові кошти у розмірі 7150 доларів США, 350 євро, 24 200 грн.

Як повідомляли, цього року Служба безпеки України встановила понад 1 тис. фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях. У бюджет повернули понад 10 млн гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО.