У Грузії літніх людей заохочуватимуть до вакцинації одноразовою надбавкою до пенсії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про введення в країні з 1 грудня "ковід-паспортів", а також плани простимулювати темпи вакцинації серед громадян пенсійного віку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглянули питання про концепцію "зеленого паспорта" та заохочувальні заходи для вакцинованих громадян. Зокрема, з 1 грудня буде задіяно концепцію "зеленого паспорта", що дозволить вакцинованим громадянам відвідування різних об'єктів – громадського харчування, розважальних заходів та інших", –сказав Гарібашвілі під час засідання Координаційної ради боротьби з коронавірусною інфекцією.

Прем'єр повідомив, що громадяни пенсійного віку, які до 1 січня вакцинуються двома дозами препарату, одноразово отримають надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі (щомісячна пенсія у Грузії становить 240 ларі, близько $76).

Гарібашвілі закликав громадян активно долучитися до процесу вакцинації.

За даними МОЗ, у Грузії на сьогодні вакциновані двома дозами трохи більше ніж 30% громадян.

Нагадаємо, з 10 серпня Грузія також повернула обов'язкову вимогу носіння захисної маски на відкритому повітрі, де збирається більше від п'ятьох осіб.

У вересні в Грузії після місячної перерви відновив роботу громадський транспорт. За час пандемії ковіду громадський транспорт припиняв роботу вже чотири рази. Спочатку з березня по травень 2020 року. Владі також довелося призупиняти роботу метро, автобусів і мікроавтобусів з листопада 2020 по лютий поточного року, а потім і навесні – з 3 по 13 травня