У Чехії створили нову коаліцію, прем'єром стане Петр Фіала

Фото: twitter.com/P_Fiala

Представники п'яти чеських партій у понеділок, 8 листопада, підписали коаліційну угоду, за якою новим прем'єр-міністром держави стане Петр Фіала.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky.

Чеську коаліцію сформували правоцентристський блок "Разом" (Громадянська демократична партія, Християнсько-демократичний союз - Чехословацька народна партія і ТОП 09) та лівоцентристський альянс "Пірати і старости" (Чеська піратська партія і партія "Старости і незалежні").

Лідер Громадянської демократичної партії Чехії Петр Фіала має очолити уряд, а посаду спікера, як очікується, отримає лідерка "ТОП 09" Маркета Пекарова Адамова. Вона окреслила три пріоритети коаліційної угоди. Це вирішення проблеми державного боргу, декларування західного напрямку та захист природи і боротьба зі зміною клімату.

Блок "Разом" отримає 11 міністерський посад, в тому числі глави уряду, міністрів фінансів, оборони, охорони здоров'я тощо. Альянс "Пірати і старости" матиме сім міністерських посад, в тому числі в МВС та МЗС.

Новий кабінет міністрів Чехії спиратиметься на більшість із 108 депутатів у парламенті.

8 та 9 жовтня у Чеській Республіці відбулися парламентські вибори. За підрахунками голосів, коаліція "Разом", утворена трьома правими опозиційними партіями, неочікувано здобула перемогу на виборах до Палати депутатів.

Чинний глава уряду Андрей Бабіш та його партія ANO зайняли друге місце і при цьому втратили партнера по коаліції – Чеську соціал-демократичну партію, яка не подолала виборчий поріг у 5%. Крім того, у парламенті вперше не буде представників Компартії, які, хоч і не були в урядовій коаліції, але часто підтримували уряд Бабіша.