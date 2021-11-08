Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
ГоловнаСвіт

Орбан. Підміна Путіна

Зліва направо: лідер боснійських сербів Милорад Додик, прем'єр-міністр Республіки Сербської Радован Вискович, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі в резиденції в Бані-Луці, 6 листопада 2021.
Фото: SNSD
Зліва направо: лідер боснійських сербів Милорад Додик, прем'єр-міністр Республіки Сербської Радован Вискович, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі в резиденції в Бані-Луці, 6 листопада 2021.

Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом із добре відомим українцям главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто відвідали з візитом столицю Республіки Сербської – автономної частини Боснії і Герцеговини – та провели зустріч із членом президії БіГ від боснійських сербів Милорадом Додиком. Якщо згадати, що в останні місяці саме Додик є головним провідником ідеї про фактичну незалежність Республіки Сербської, наполягає на її праві мати власну армію та не визнавати інститут Верховного представника ООН у Боснії, можна зрозуміти, наскільки серйозним є жест Орбана, який прибув до Бані-Луки, ніби вона вже столиця незалежної держави – та ще й прихопив зі собою міністра закордонних справ, щоб ні в кого жодних сумнівів не було.

Лідер боснійських сербів Милорад Додик вітає прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана
Фото: SNSD
Лідер боснійських сербів Милорад Додик вітає прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана

Якщо згадати, що цей жест – з боку не глави уряду Росії чи Сербії, а з боку прем'єр-міністра держави, яка є членом ЄС і НАТО, все стає ще очевиднішим. До того ж цей візит Орбана – у відповідь. Нещодавно Додик і президент Республіки Сербської Желька Цвіянович були в Будапешті. Але цю їхню поїздку ще можна було пристойно пояснити: керівники регіону Боснії і Герцеговини відвідують Угорщину, розвивають контакти. Але коли Орбан полетів у Баню-Луку з візитом у відповідь, це продемонструвало, що прем'єр-міністр Угорщини робить конкретні зусилля для заохочення сепаратистських настроїв боснійських сербів і розколу Боснії і Герцеговини.

І цим балканська активність Орбана не обмежується. Напередодні його візиту до Республіки Сербської стало відомо, що колега Орбана з Північної Македонії Зоран Заєв, прихильник європейської та євроатлантичної інтеграції своєї країни, подав у відставку після вкрай невдалих для його партії результатів на місцевих виборах – соціал-демократи Заєва поступилися опозиції меріями майже всіх великих міст країни, зокрема столиці Скоп'є. А тріумфатором виборів стали опозиціонери з партії ВМРО-ДПМНЄ, чий колишній лідер і колишній прем'єр Никола Груєвський, відомий тісними зв'язками з Кремлем, після поразки на виборах і початку судового переслідування в корупційних справах утік… до Угорщини і отримав політичний притулок.

Колишній прем'єр-міністр Никола Груєвський у Будапешті, Угорщина, 27 червня 2019 року
Фото: EPA
Колишній прем'єр-міністр Никола Груєвський у Будапешті, Угорщина, 27 червня 2019 року

Напередодні місцевих виборів делегація партії ВМРО-ДПМНЄ відвідувала Будапешт і зустрічалася з Орбаном, який заявив про її підтримку. Ну і найчудовіший факт: нова керівниця Скоп'є Данела Арсовська, голова Спілки господарських палат країни і незалежна кандидатка, підтримана опозицією, є почесною консулкою Угорщини в македонському місті Штип. Який збіг!

А тепер додамо до цього коктейлю із сербської ракії та македонської мастики трохи української горілки. Хоча в угорському випадку краще говорити про газований напій. Тому що готовність Орбана до підписання угоди з «Газпромом», яка практично знищила всю логістику отримання Україною газу, що закуповується нею на спотових ринках у Європі, - це вже не жест, а справжнісінький вчинок, спрямований на дестабілізацію української енергетики. При цьому не треба думати, що Орбан не розуміє, що робить. Якраз дуже добре розуміє – як чудово розумів, що робив, коли відкрив кордони Угорщини для виїзду мігрантів і спровокував одну з найбільших криз у сусідніх Німеччині та Австрії, що миттєво посилило позиції ультраправих антиєвропейських партій, які підтримуються Москвою, у всій Європі. 

Орбан – жорсткий і холоднокровний гравець, який вміє мислити стратегічно. І він точно знає, що його дії допоможуть зруйнувати Боснію і Герцеговину, допоможуть повернути до влади в Північній Македонії політиків, налаштованих на особливі відносини з Росією та Китаєм, а зовсім не на європейську інтеграцію країни, допоможуть повернути вплив в Україні силам, які стверджуватимуть, що заради дешевого газу можна і забути про Крим та війну.

Фото: EPA/UPG

І все це посилить позиції самого Орбана, його особливу роль у ЄС – позицію опонента європейських цінностей, який із ЄС іти не збирається, але створює навколо себе «іншу Європу», орієнтовану на Путіна.

І Путіну в усе навіть втручатися не треба. Слід просто спостерігати й у долоні плескати. Хіба володар зла Саурон з епопеї Толкіна «Володар перснів» втручався, коли діяв його союзник Саруман, колишній добрий чарівник, який використав свою силу для підтримки зла?

А Орбан – точно такий самий Саруман. Антикомуністичний активіст і реформатор, який боровся проти авторитаризму і привів країну до НАТО в перший термін свого прем'єрства, він перетворився на лідера, який намагається позбавити перспектив уже не лише угорців, а й усіх, хто готовий йому довіритися. І явно отримує задоволення від своєї нової ролі – ролі дестабілізатора всеєвропейського масштабу.

Раніше на таку роль міг претендувати тільки Путін.

Фото: EPA/UPG

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також