Польща вакцинувала від коронавірусу майже 55% населення

У Польщі від коронавірусної інфекції повністю вакцинувалося понад 20 млн громадян. Це становить близько 55% жителів країни.

За даними польського Міністерства охорони здоров’я, першу дозу вакцини проти коронавірусу в Польщі отримали понад 20,3 млн осіб. Повністю вакциновані (двома дозами та однодозовою вакциною Johnson& Johnson) вже 20 млн 056 тис. осіб.

ℹ️ Wykonaliśmy 39 459 792 szczepienia



1️⃣ dawką wykonano 20 352 407 szczepień



✅ w pełni zaszczepione są 20 056 333 osoby (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/IJElvoYmAP — #SzczepimySię (@szczepimysie) November 7, 2021

МОЗ повідомляє, що після 39,4 млн щеплень у 16 тис. випадків зафіксовано побічні реакції. Більшість із них не становила загрози життю та здоров’ю людей.

Нагадаємо, 2 листопада у Польщі почали реєструвати на вакцинацію від ковіду бустерною дозою. Електронне направлення для щеплення можуть отримати особи, які пройшли повний цикл вакцинації від коронавірусу не менш як пів року тому.

Від середини вересня додаткову дозу вакцини проти COVID-19 могли отримувати в Польщі медики, які мають постійний контакт із пацієнтами, а також особи, яким виповнилося 50 років.

У Польщі від коронавірусу щеплять препаратами Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.