У Техасі через тисняву на концерті загинуло щонайменше вісім людей

Через тисняву на музичному фестивалі “Astroworld” у техаському Х'юстоні загинули щонайменше вісім людей.

Про це пише “Голос Америки”.

Інцидент стався у п’ятницю, 5 листопада,

Ще кілька людей отримали поранення під час виступу популярного репера Тревіса Скотта, коли натовп почав ущільнюватись близько до краю сцени.

Загалом на концертному майданчику NRG Park зібралося близько 50 тисяч людей.

“Це викликало паніку і спричинило травми, люди почали падати, втрачати свідомість, і це створило додаткову паніку”, – розповів начальник місцевої пожежної охорони Самуель Пенья.

Він додав, що причину загибелі людей підтвердять лише тоді після розтину.

За інформацією мера Х’юстона, вік загиблих – від 16 до 23 років.

Деякі оглядачі покладають відповідальність на Тревіса Скотта, який також є засновником фестивалю, і кажуть, що він міг зупинити шоу або зменшити кількість відвідувачів.

Сам музикант заявив сьогодні у соціальній мережі Twitter, що повністю підтримує розслідування обставин трагедії поліцією.

"Я обіцяю працювати разом з громадою Х'юстона, щоб сприяти відновленню та підтримці родин, яким це потрібно", – відзначив виконавець.

Влада міста заявила, що понад 300 людей отримали травми протягом усього дня, зокрема невеликі садна і синці. ЗМІ повідомляють, що наймолодшим серед постраждалих було 10 років.

Окрім того, начальник поліції міста Трой Фіннер повідомив, що його відділ розпочав кримінальне розслідування, пише reuters.com.

Так, детективи отримали непідтверджені повідомлення про те, що хтось із присутніх "впорскував іншим людям наркотики".

Нагадаємо, навесні 2021 року щонайменше 44 людини загинули і понад 100 отримали поранення внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.