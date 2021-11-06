​Влада Польщі не планує вводити локдаун, бо після масових акцій його противників збільшується кількість хворих

Уряд робить ставку на вакцинацію та збільшення кількості місць для пацієнтів у лікарнях.

Влада Польщі не планує вводити в країні локдаун, незважаючи на збільшення захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє видання Wyborcza з посиланням на прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Серед причин прем'єр назвав протести незадоволених такими заходами, що призводить до зростання інфікованих.

Моравецький зробив цю заяву під час відвідування лікарні у Вроцлаві. Він зазначив, що уряд країни розглядає різні заходи для обмеження поширення коронавірусу. Однак, наразі посилення карантину не стоїть на порядку денному.

"Ми не розглядаємо локдаун", - сказав Моравецький.

Прем'єр додав, що спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де був введений локдаун, був зроблений висновок, що такі обмеження призводять тільки до зростання захворюваності.

"Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення", - наголосив прем'єр, додавши, що Уряд робить ставку на вакцинацію та збільшення кількості місць для пацієнтів у лікарнях.

Нагадаємо, з 2 листопада поляків почали вакцинувати від коронавірусу третьою дозою. E-направлення для щеплення вже доступне для осіб, які пройшли повний цикл вакцинації не менш як пів року тому.

Станом на2 листопада у Польщі було зроблено понад 39 млн щеплень проти коронавірусу. Повністю вакцинованими є майже 20 млн жителів, що становить більш ніж половину мешканців країни.