Росія створює енергетичну кризу в Європі, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба

За словами міністра, реальної ринкової потреби у додаткових маршрутах транспортування газу в Європі ніколи не було.

Обмежуючи експорт природного газу Росія створює енергетичну кризу в Європі. Такі дії мають на меті виправдати запуск "Північного потоку-2".

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час виступ на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку", повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба нагадав, що українська газотранспортна система має приблизно вдвічі більшу транзитну потужність, ніж "Північний потік-2". За словами міністра, реальної ринкової потреби у додаткових маршрутах транспортування газу в Європі ніколи не було. Єдині причини, чому Москва завжди їх переслідувала, є суто політичними.

"Поточний дефіцит газу на європейському ринку свідчить про те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок. Давайте називати речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку-2", - заявив Кулеба.

Проект "Північний потік-2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.