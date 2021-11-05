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Жоден українець в Афганістані не загинув від рук талібів, - Кулеба

МЗС залишається на зв’язку з українцями, які досі перебувають в Афганістані.

Жоден українець в Афганістані не загинув від рук талібів, - Кулеба
Бойовики ‘Талібану’ патрулюють у Кандагарі, Афганістан, 17 серпня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Жоден українець в Афганістані не загинув від рук представників радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в країні.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Суспільне.

"Жодного випадку, щоб українець загинув від рук "Талібану" зараз немає і нам невідомо про випадки, коли комусь з наших співгромадян або членам їх родин безпосередньо погрожують розправою, що б вимагало термінової і невідкладної евакуації", - розповів Кулеба.

Він зазначив, що МЗС залишається на зв’язку з українцями, які досі перебувають в Афганістані. Наразі немає інформації, щоб комусь із них загрожувала небезпека.

"Евакуація та польоти до Афганістану все ще складна справа, але ми шукаємо і використовуємо будь-які шляхи, навіть коли нам вдається одну людину посадити на літак, одну сім’ю - ми ці шляхи використовуємо", - наголосив міністр.

Після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але станом на 26 жовтня в Афганістані очікували на евакуацію ще близько 130 українців.

Останній евакуаційний рейс з українцями прибув до Києва з Кабула 23 вересня. На борту перебували 96 осіб, серед яких громадяни України, особи з посвідченням на постійне місце проживання в України, члени їхніх родин, а також особи, на повернення яких давали запити Ватикан та Канада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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