До екіпажу повітряного судна входили двоє росіян, двоє українців і троє білорусів.

Членами екіпажу білоруського вантажного літака Ан-12, який виконував рейс з Чукотки і зазнав катастрофи під Іркутськом, РФ, були двоє громадян України.

Про це повідомили у Міністерстві транспорту Білорусі.

"Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, у складі якого входило 7 осіб: 2 громадяни Російської Федерації, 2 - України та 3 - Республіки Білорусь. Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі Ан-12 понад 7 тисяч", - сказано в повідомленні.

У Мінтрансі Республіки Білорусь наголошують, що літак "Авіакомпанії Гродно" зазнав катастрофи при заході на друге коло в аеропорту Іркутська у складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ). Вантажу на борту повітряного судна не було.

Там додали, що Департамент з авіації Білорусі ухвалив рішення зупинити комерційну експлуатацію літаків АН-12 до завершення розслідування авіакатастрофи.

Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії оприлюднило відео робіт пожежно-рятувальних підрозділів на місці аварії літака Ан-12.

Зауважимо, що виробництво десантно-транспортних літаків Ан-12 різних модифікацій було припинено 1972 року. У 1995 році ресурс деяких Ан-12 був подовжений до 43 тис. годин, 16 тис. польотів, 40 років експлуатації.