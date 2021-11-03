У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка могла отруїтися каштанами

У Волинській обласній дитячій лікарні померла 8-річна дівчинка, яка, ймовірно, отруїлася стравою з каштанів.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ІА Волинські Новини.

"Дитина, перед тим як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама", - сказано в повідомленні.

Коли дитині стало зле, рідні тривалий час не викликали "швидку", а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до них надійшов вечері 21 жовтня. Повідомлялося, що 8-річна дівчинка має ознаки отруєння.

Як встановили медики на місці, дитина за декілька днів до такого стану вживала каштани. Після того вона не їла нічого, лише пила воду. Медики госпіталізували дитину. У приймальному відділенні вона знепритомніла і була шпиталізована у реанімаційне відділення.

На жаль, 28 жовтня дівчинка померла у лікарні.

Варто додати, що в Україні поширений гіркокаштан, або каштан кінський (Aesculus hippocastanum) - отруйна багаторічна рослина родини сапіндових, яку використовують в офіційній і народній медицині. Сапоніни кінського каштана отруйні для людини та багатьох тварин.

Каштан їстівний (Castanea sativa), плоди якого використовують у їжу в Європі, належить до іншої родини - букових. В Україні зустрічається рідко. Росте на Закарпатті та південному березі Криму.