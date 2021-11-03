Ляшко: Волинська, Харківська і Тернопільська області можуть увійти до "червоної" зони

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що "червона" зона адаптивного карантину найближчим часом може бути розширена.

"Уже 16 регіонів віднесено до червоного рівня епіднебезпеки. У зоні ризику - Волинська, Харківська та Тернопільська області", - сказав він на брифінгу в середу, 3 листопада.

Про можливість "червоної" зони у цих областях раніше цього тижня попередив і Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, більш-менш прийнятна ситуація з COVID-19 спостерігається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях. Всі решта відповідають показникам "помаранчевої" або "червоної" зони.

З 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада - Київ.

Нагадаємо, що на початку цього тижня МОЗ заявило про стабілізацію ситуації в областях, які першими увійшли до "червоної" зони. Це Херсонська, Запорізька й Донецька області.