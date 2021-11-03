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Ляшко: Волинська, Харківська і Тернопільська області можуть увійти до "червоної" зони

Найвищий рівень епіднебезпеки уже ввели в 16 регіонах України.

Ляшко: Волинська, Харківська і Тернопільська області можуть увійти до "червоної" зони
Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що "червона" зона адаптивного карантину найближчим часом може бути розширена.

"Уже 16 регіонів віднесено до червоного рівня епіднебезпеки. У зоні ризику - Волинська, Харківська та Тернопільська області", - сказав він на брифінгу в середу, 3 листопада.

Про можливість "червоної" зони у цих областях раніше цього тижня попередив і Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, більш-менш прийнятна ситуація з COVID-19 спостерігається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях. Всі решта відповідають показникам "помаранчевої" або "червоної" зони.

З 15 жовтня в "червону" зону увійшла Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада - Київ.

Нагадаємо, що на початку цього тижня МОЗ заявило про стабілізацію ситуації в областях, які першими увійшли до "червоної" зони. Це Херсонська, Запорізька й Донецька області.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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