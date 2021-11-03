42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов", - дослідження ЮНІСЕФ

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти хворобі чи ускладненням, а також те, що вони не заразять інших.

Дитячий фонд Організації об'єднаних націй (ЮНІСЕФ) в Україні провів репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Про це повідомила пресслужба організації.

Зазначається, що на рішення вакцинуватися впливає страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення.

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей.

"Це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені", - йдеться в повідомленні.

Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Станом на 3 листопада, в Україні 10 682 752 людей вже отримали хоча б першу дозу, а 7 596 587 — дві і тепер повністю захищені.

Загалом, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

Однак, деякі українці не згодні вакцинуватися. Серед основних причин - недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, - більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитись.

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження “червоних зон”) агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, вранці 3 листопада в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплення від коронавірусу. Учасники акції намагалися "пікетувати" супермаркет та перекривати дорогу і пішохідні підземні переходи. Вони стверджують, що із введенням ковід-сертифікатів влада "обмужує їхнєє право на пересування". Також вони перекривали дорогу біля вулиці Лобановського. Учасники кажуть, що перешкоджатимуть руху до 11:00.

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