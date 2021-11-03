​Ляшко назвав акцію "антивакцинаторів" насмішкою над медиками та родичами померлих від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що українцям не слід прислухатися до порад "антивакцинаторів", а користуватися перевіреною інформацією від МОЗ та ЦОЗ щодо щеплення проти коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

Голова МОЗ також прокоментував акцію противників вакцинації, яка відбувається в центрі Києва. Він назвав її "насмішкою над медиками та родичами померлих".

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися це, на мій погляд, - насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні вранці в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплення від коронавірусу. Учасники акції намагалися "пікетувати" супермаркет та перекривати дорогу і пішохідні підземні переходи. Також вони перекривали дорогу біля вулиці Лобановського. На мітингу також помітили ексдепутата Верховної Ради Надію Савченко із сестрою Вірою, яких нещодавно піймали в аеропорту "Бориспіль" з підробленим ковід-сертифікатом.

Антивакцинатори та вакциноскептики озброїлися нібито приголомшливою статистикою - вони стверджують, що в тих країнах світу, які вакцинували від ковіду більше від половини дорослого населення, смертей і госпіталізацій більше саме серед вакцинованих. Чому вакцини працюють, і як вас намагаються переконати, що ні, - читайте в матеріалі LB.ua.

У вересні понад 56% дорослого населення України відповіли в соцопитуванні, що в найближчій перспективі не планують робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Основним аргументом "за" вакцинацію називали потребу працювати та подорожувати. Цей варіант набрав більше відповідей, ніж ефективність та безпечність вакцини. Для молодих респондентів одним із найвагоміших аргументів є можливість виїзду за кордон, для старших - рекомендації лікарів.