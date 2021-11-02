Депутати заборонили вхід до парламенту без щеплень і негативних тестів на ковід

Також можна заходити з довідкою про одужання.

Верховна Рада ухвалила постанову, яка забороняє вхід до парламенту без сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на ковід. Також можна відвідувати парламент тим, хто перехорів протягом трьох місяців і має довідку.

За це рішення проголосували 279 народних депутатів. Іще потрібно узгодити ці заборони з нормами закону "Про статус народного депутата", який передбачає вільний і безперешкодний доступ парламентарів у Раду.

Постанова стосується як самих народних депутатів, працівників Апарату і журналістів, всіх помічників нардепів. Положення постанови мають запрацювати не пізніше 15 листопада.

На період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину вхід до ВРУ дозволяється за наявності таких документів:

документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19;

іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред’явлення документа;

довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 3 місяці до пред’явлення документа.

Постанова набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що після прийняття відповідної постанови про порядок доступу до Верховної Ради у парламенті будуть облаштовані спеціальні пункти перевірки сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький говорив, що нещеплені депутати повинні будуть кожні три дні робити тести на ковід власним коштом. Пункти тестування встановлять біля входу до парламенту.