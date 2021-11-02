Наразі вже є необхідна кількість голосів на всіх п'ятьох міністрів.

Верховна Рада розгляне питання відставки п'ятьох міністрів. Наразі для цього є необхідна кількість голосів.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Є голоси на всіх п'ятьох міністрів", - сказав він.

Арахамія уточнив, що це не лише голоси монобільшості.

"Я думаю, що звільняти міністрів люблять більшість депутатів Ради... І я думаю, що буде багато голосів і інших фракцій", - зазначив голова фракції.

Він також додав, що за призначення міністрів поки що голоси не збирали.

Нагадаємо, Верховна Рада цього пленарного тижня розглядатиме кадрові питання. Зокрема, посаду першого віцепрем’єра - міністра економіки Олексія Любченка може зайняти заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Заява з проханням звільнити із займаної посади вже підписана і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим. Його наступницею може стати колишня кандидатка в мери Києва, народна депутатка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"). Кандидатура Резнікова готується до затвердження на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

Також написав заяву про звільнення міністр екології Роман Абрамовський. На його місце розглядають кандидатуру першого заступника - пана Юрія Стрільця.

Також повідомлялося, що голова Митної служби Павло Рябікін переходить до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.