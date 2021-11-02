Словаччина підписала декларацію про європейську перспективу України

Раніше це зробили Естонія, Латвія, Литва і Польща.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова у вівторок, 2 листопада, підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомив Офіс президента.

Словаччина стала п'ятою державою, з якою підписано подібний документ. Раніше це зробили Естонія, Латвія, Литва і Польща.

"Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України", - сказав з цього приводу Зеленський.

Він підкреслив важливість визнання європейської перспективи для підтримки процесу змін в Україні й висловив сподівання, що Словаччина продовжить підтримувати Україну на шляху до набуття членства в ЄС і НАТО.

Він також подякував Чапутовій за підтримку суверенітету й територіальної цілісності Україні і розказав про ситуацію на Донбасі.

Розмова також стосувалась енергетичної безпеки України та Європи і реформ в Україні.

Нагадаємо, що право подати заявку на вступ до Євросоюзу гарантується кожній європейській державі згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз. Умови вступу є предметом угоди між державами-членами і державою-заявником. Вона має бути ратифікована кожним членом Євросоюзу і державою-заявником.