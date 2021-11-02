Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся із Байденом в кулуарах COP26

Президенти поговорили про ситуацію на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляється у твіттері українського президента, зустріч відбулася в кулуарах Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

"Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав Зеленський.

Востаннє Зеленський і Байден бачилися на початку вересня під час візиту українського президента в США.

Також у вівторок Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Альберто Фернандесом.

"Домовилися з Альберто Фернандесом про посилення двосторонніх відносин між Україною й Аргентиною та обмін візитами. Відзначили важливу роль української громади в житті Аргентини. Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID1-9 в обох країнах і шляхи її подолання", - розказав Зеленський.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Нагадаємо, що Зеленський під час поїздки в Глазго також мав зустрічі з еміром Катару, прем'єр-міністрами Греції, Канади.

Крім того, на прийомі у британського прем'єра він мав нагоду поспілкуватися з прем'єрами Ізраїлю, Швеції, Грузії, Люксембургу, новим канцлером Австрії та президентом Гвінеї-Бісау.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також