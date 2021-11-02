Зеленський зустрівся із Байденом в кулуарах COP26

Президенти поговорили про ситуацію на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляється у твіттері українського президента, зустріч відбулася в кулуарах Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

"Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав Зеленський.

Востаннє Зеленський і Байден бачилися на початку вересня під час візиту українського президента в США.

Також у вівторок Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Альберто Фернандесом.

"Домовилися з Альберто Фернандесом про посилення двосторонніх відносин між Україною й Аргентиною та обмін візитами. Відзначили важливу роль української громади в житті Аргентини. Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID1-9 в обох країнах і шляхи її подолання", - розказав Зеленський.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, що Зеленський під час поїздки в Глазго також мав зустрічі з еміром Катару , прем'єр-міністрами Греції, Канади

Крім того, на прийомі у британського прем'єра він мав нагоду поспілкуватися з прем'єрами Ізраїлю, Швеції, Грузії, Люксембургу, новим канцлером Австрії та президентом Гвінеї-Бісау.