Центр Разумкова: "Слуга народу" та "ЄС" очолюють рейтинг, партія Разумкова - п’ята

Лідерами рейтингу політичних сил в Україні залишаються "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Однак у п’ятірці партій, які мають шанси потрапити до парламенту, сталися зміни.

Партія Разумкова, створення якої колишній голова Ради анонсував наприкінці жовтня, витіснила партії "Наші" Євгена Мураєва та "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Такі дані оприлюднив Центр Разумкова за результатами опитування, проведеного з 23 по 27 жовтня.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримала би політична партія "Слуга народу". За неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних (проти 21,6% тижнем раніше).

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 12,4% усіх респондентів (15,8% за результатами опитування 14-20 жовтня), за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 7,5% (12,9%), ВО "Батьківщина" - 7,2% (11,1%), партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) - 5,5%.

Серед інших партій найближчою до прохідного бар'єру є "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6% (3,8%), партію "Сила і честь" 3,6% (6,0%), партію "Наші" - 3,1% (6,4%).

Радикальну партію Олега Ляшка підтримали б 2,1% опитаних (2,5%), за кожну з інших політичних сил проголосували б менше 2% виборців. Так, парламентська партія "Голос" набрала би близько 1% голосів.

Як повідомляли, Володимир Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг українських політиків. Його кандидатуру за жодних обставин не підтримали б 31,9% українців.

При цьому якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (18,7% усіх опитаних). За Порошенка проголосували б 12,7% опитаних, за Бойка - 6,2% респондентів. За -Разумкова проголосували - 5,5%, а за Тимошенко - 5,0% опитаних.

Дослідження проведене шляхом телефонного опитування серед 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.