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Терехов переміг на виборах мера Харкова, - виборчком

За нього віддали голоси 50,66% виборців.

Терехов переміг на виборах мера Харкова, - виборчком
Фото: РБК

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов набрав найбільшу кількість голосів на позачергових виборах міського голови. За нього віддали голоси 50,66% виборців.

Результати на засіданні міської територіальної виборчої комісії оголосила голова міськтервиборчкому Олена Матвієнко.

"Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав... Терехов Ігор Олександрович - 146 249. Це становить 50,66%", - повідомила Матвієнко.

Згідно з протоколом про результати голосування, на другому місці – самовисуванець, колишній міський голова Харкова Михайло Добкін (82 008 голоси).

Загалом у голосуванні взяли участь 288 645 виборців. 4878 бюлетенів було визнано недійсними. 

Матвієнко також повідомила, що до територіальної міської виборчої комісії не надходило жодної заяви про порушення під час виборів.

Докладніше про Терехова дізнавайтеся у інтерв'ю з ним для проєкту шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної KIshkiNa.

Нагадаємо, минулого грудня помер міський голова Харкова Геннадій Кернес

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноважень Кернеса. У березні парламент проголосував за призначення виборів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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