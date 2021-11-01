В "Слузі народу" розповіли про кадрові перестановки у Кабміні

Верещук очолить Мінреінтеграції, Резніков - Міноборони. Уруський та Любченко пишуть заяви про звільнення.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів про кадрові рішення в Кабінеті міністрів, які будуть ухвалені найближчими днями.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков очолить Міністерство оборони, а на його місце прийде нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук. При цьому два віцепрем’єри - Олег Уруський та Олексій Любченко - йдуть у відставку.

“Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Резніков - заходить на посаду міністра оборони. Уруський та Любченко пишуть заяви про відставку”, - повідомив Качура.

Він додав, що замість Олега Уруського Мінстратегпром очолить нинішній голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

При цьому першого заступника начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради, а нардепа від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця затверджено на посаді першого заступника фракції "Слуга народу".

“У середу звільнення, а в четвер призначення”, - додав Качура.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення.