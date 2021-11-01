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Нардеп Салодуха прокоментувала скандал за участю Національного антидопінгового центру України

Чемпіонка світу радить усім вгамувати емоції.

Ольга Саладуха
Фото: facebook
Ольга Саладуха

Заслужений майстер спорту України та народний депутат від партії "Слуга народу" Ольга Саладуха висловилася про допінговий скандал за участю Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

"У всіх на вустах гучний скандал щодо оприлюднених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) даних про маніпуляції з допінг-пробами в Україні.

Важливо, що була негайна реакція Національного антидопінгового центру – його керівництво пішло у відставку. Тобто якщо проблеми дійсно є, Україна не буде їх приховувати та від них відхрещуватися", - написала Саладуха на своїй сторінці у facebook.

"Одночасно, дехто сьогодні намагається розігнати у ЗМІ «мегазраду» і вже ставить хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях включно з Олімпіадою.

Гадаю, такі висновки робити передчасно, адже ми ще не маємо остаточно звіту WADA, де будуть міститися фінальні висновки.

Але українській спортивній спільноті теж не слід сидіти склавши руки. Потрібне паралельне внутрішнє розслідування, яке повинно бути об’єктивним і неманіпулятивним", - впевнена нардеп.

"Переконана, що переважна більшість наших спортсменів не зацікавлена у вживанні заборонених речовин. Адже особистий престиж та репутація важливіша за перемогу, що здобута нечесним шляхом.

Тож раджу усім вгамувати емоції та долучитися до з’ясування істини", - підсумувала Саладуха.

Нагадаємо, WADA підозрює антидопінгове агентство України в порушенні кодексу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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