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Ібрагімович забив свій 400-й гол у всіх чемпіонатах, у яких виступав

"Рома" є найзручнішим для нього суперником у чемпіонаті Італії: у її воротах Ібрагімович розписувався 14 разів.

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

У рамках 11-го туру Серії А в Римі на "Стадіо Олімпіко" "Рома" приймала лідера чемпіонат "Мілан".

Матч завершився перемогою гостей – 2:1.

Одним із героїв поєдинку став форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. Спочатку швед на 26-й хвилині відкрив рахунок, а на 57-й за фол проти нього призначили пенальті, яке точно реалізував Франк Кессі.

Гол у ворота "вовків" став для 40-річного Златана 400-м у всіх чемпіонатах, де він виступав. 150 голів Ібрагімович забив у Серії А за "Ювентус", "Інтер" та "Мілан".

При цьому "Рома" є найзручнішим для нього суперником у чемпіонаті Італії: у її воротах Ібрагімович розписувався 14 разів.

Крім того, швед пограв в Іспанії за "Барселону", в Англії за "Манчестер Юнайтед", у Франції за ПСЖ, у Нідерландах за "Аякс" і США за "Лос-Анджелес Гелаксі".

А починав швед свою блискучу кар'єру на батьківщині за "Мальме".

Григорій МухінГригорій Мухін
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