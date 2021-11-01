Ібрагімович забив свій 400-й гол у всіх чемпіонатах, у яких виступав

"Рома" є найзручнішим для нього суперником у чемпіонаті Італії: у її воротах Ібрагімович розписувався 14 разів.

Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

У рамках 11-го туру Серії А в Римі на "Стадіо Олімпіко" "Рома" приймала лідера чемпіонат "Мілан".

Матч завершився перемогою гостей – 2:1.

Одним із героїв поєдинку став форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. Спочатку швед на 26-й хвилині відкрив рахунок, а на 57-й за фол проти нього призначили пенальті, яке точно реалізував Франк Кессі.

Гол у ворота "вовків" став для 40-річного Златана 400-м у всіх чемпіонатах, де він виступав. 150 голів Ібрагімович забив у Серії А за "Ювентус", "Інтер" та "Мілан".

Zlatan you are more and more of a legend 🦁👑

Double goal achieved 🎯:

✅ 1️⃣5️⃣0️⃣ goals in #SerieA💎

✅ 4️⃣0️⃣0️⃣ goals scored with clubs#WeAreCalcio pic.twitter.com/jJoNh1BFUE — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 31, 2021

При цьому "Рома" є найзручнішим для нього суперником у чемпіонаті Італії: у її воротах Ібрагімович розписувався 14 разів.

Крім того, швед пограв в Іспанії за "Барселону", в Англії за "Манчестер Юнайтед", у Франції за ПСЖ, у Нідерландах за "Аякс" і США за "Лос-Анджелес Гелаксі".

А починав швед свою блискучу кар'єру на батьківщині за "Мальме".