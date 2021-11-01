"Ніхто не просив мене грати за клуб безкоштовно", - Ліонель Мессі

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі в інтерв'ю порталу Diario Sport згадав про свій перехід з іспанського до паризького гранда, а також прокоментував недавню заяву президента "блаугранас" Жоана Лапорти, який закинув аргентинцеві, що він відмовився грати за "Барселону" безкоштовно.

"Так, я вже звик до переїзду. Але коли дивлюся матчі, згадую те, що відбувалося на "Ноу Камп", переживаю заново. Але зараз уже заспокоївся, концентруюся на тому, що маю тут, у Парижі, на родині та спортивних досягненнях. Ми насолоджуємося містом, незважаючи на погоду", – зазначив Лео.

При цьому Мессі пояснив ситуацію з домовленостями про зарплату в "Барсі".

"Насправді, як я вже пояснив, я робив усе можливе, щоб залишитись, і мене ніколи не просили грати безкоштовно. Мене попросили знизити зарплату на 50% - і я без проблем зробив це. Ми були готові допомогти клубу ще більше. Я і моя родина хотіли залишитись у Барселоні", - заявив екскапітан "Барси".

"Ніхто не просив мене грати за клуб безкоштовно, мені здається, що слова президента недоречні. Вони завдали мені болю, йому не треба було це казати. Це все одно, що втратити м'яч і не взяти на себе відповідальність. Усе це змушує людей задуматися або породжує якісь сумніви, яких, як мені здається, я не заслуговую", - уточнив Мессі.

Водночас аргентинець зізнався, що з моменту свого від'їзду він із Лапортою не спілкувався.