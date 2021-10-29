Президент "Барселони" прокоментував звільнення Кумана

Президент "Барселони" Жоан Лапорта вперше після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера команди назвав причину такого рішення керівництва "блаугранас".

За словами президента клубу, нідерландського фахівця відправили у відставку через незадовільні результати.

"Ми прийняли рішення звільнити Кумана після гри з "Райо Вальєкано" (0:1). Ми дуже вдячні йому за те, що він керував командою у максимально складний період. Він легенда "Барси", ми його не забудемо. Куман здобув Кубок Іспанії", - цитує Лапорту Mundo Deportivo.

"Куман не продовжив роботу через результати. Ситуація стала нестабільною. Ми все ще зберігаємо шанси у Ла Лізі, Лізі чемпіонів, є Кубок. Зміна тренера відбулася через те, що робота Кумана не супроводжувалася успішними результатами", - наголосив президент "Барси".

Нагадаємо, Куман очолив каталонський клуб у 2020 році, залишивши заради "Барселони", пост головного тренера збірної Нідерландів.