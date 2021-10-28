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"Барселона" призначила нового тренера

У статусі в.о. командою керуватиме Серхі Бархуан.

"Барселона" призначила нового тренера
Серхі Бархуан
Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" на офіційному сайті оголосила про призначення Серхі Бархуана на посаду виконувача обов'язків головного тренера команди.

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта представить спеціаліста команді вже сьогодні.

До цього Бархуан очолював "Барселону Б".

Напередодні "Барселона" звільнила Рональда Кумана через незадовільні результати команди.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселона" посідає дев'яте місце з 15 очками після десяти турів.

Раніше повідомляли, що каталонці визначилися із заміною Куману.

Григорій МухінГригорій Мухін
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