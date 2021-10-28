Цуренко обіграла росіянку і вийшла до чвертьфіналу турніру в Румунії

Леся реабілітувала себе після провалу на Кубку Кремля.

Фото: EPA/UPG Леся Цуренко

На першому в історії турнірі серії WTA 250 Transylvania Open, який проходить на хардових кортах BT Arena в Клуж-Напоці (Румунія), українка Леся Цуренко в матчі 1/8 фіналу обіграла у двох сетах росіянку Анастасію Гасанову – 6:2, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин.

За право вийти до півфіналу Цуренко побореться з переможницею пари Ірина Марія Баре (Румунія) – Ребекка Петерсон (Швеція).

Зазначимо, що до стадії 1/8 фіналу дійшла ще одна українка Марта Костюк, яка сьогодні на центральному корті зіграє проти німкені Мони Бартель.