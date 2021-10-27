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Sky Sport дотепно порівняв гравця "Манчестера Юнайтед" із Джеймсом Бондом

Джейдон Санчо поки що вхолосту відіграв старт сезону.

Телеканал Sky Sport Deutschland потролив дороге літнє придбання "Манчестера Юнайтед" Джейдона Санчо, порівнявши його з Джеймсом Бондом.

"Вони називають мене 007: 0 голів, 0 асистів, 7 ігор", - зазначено в тексті на екрані під час ефіру. Так пожартували з 21-річного півзахисника МЮ, який за сім зіграних матчів у рамках Англійської прем'єр-ліги не спромігся на жодну результативну дію.

Санчо перейшов у "Манчестер Юнайтед" з Боруссії Дортмунд за €85 млн. Загалом Джейдон провів за "червоних дияволів" 11 матчів у всіх турнірах, але результативними діями також не відзначився.

Для порівняння, минулого сезону хавбек узяв участь у 26 матчах Бундесліги, в яких забив 8 голів і віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, Sky Sports випустив фільм про Усика.

Григорій МухінГригорій Мухін
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