Sky Sport дотепно порівняв гравця "Манчестера Юнайтед" із Джеймсом Бондом

Телеканал Sky Sport Deutschland потролив дороге літнє придбання "Манчестера Юнайтед" Джейдона Санчо, порівнявши його з Джеймсом Бондом.

"Вони називають мене 007: 0 голів, 0 асистів, 7 ігор", - зазначено в тексті на екрані під час ефіру. Так пожартували з 21-річного півзахисника МЮ, який за сім зіграних матчів у рамках Англійської прем'єр-ліги не спромігся на жодну результативну дію.

Санчо перейшов у "Манчестер Юнайтед" з Боруссії Дортмунд за €85 млн. Загалом Джейдон провів за "червоних дияволів" 11 матчів у всіх турнірах, але результативними діями також не відзначився.

Для порівняння, минулого сезону хавбек узяв участь у 26 матчах Бундесліги, в яких забив 8 голів і віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, Sky Sports випустив фільм про Усика.