Безус увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії

Фото: EPA/UPG Роман Безус

Футболіст збірної України та "Гента" Роман Безус вдало відіграв у матчі 12 туру чемпіонату Бельгії. Він допоміг своїй команді обіграти "Генк" (3:0), реалізувавши пенальті.

Авторитетний портал SofaScore включив українця до своєї збірної туру. Також до символічної збірної туру Безуса включила низка місцевих видань: VP, Sport/Foot Magazine та Voetbal Flitsen.

Нагадаємо, що цього сезону Безус зіграв 12 матчів за "Гент", забив два м'ячі і віддав стільки само асистів.

Додамо, що на останній цього сезону збір національної команди в.о. головного тренера Олександр Петраков Безуса не викликав.