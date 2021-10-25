У цих кросівках "Його Повітряність" грав у дебютному для себе сезоні НБА.

Фото: EPA/UPG Майкл Джордан

Кросівки Nike Air Ships зірки американського баскетболу Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby's за 1,472 млн дол., повідомляє BBC News.

Це найвища ціна, яку коли-небудь віддавали за пару ігрового взуття.

Взуття з автографом спортсмена купив відомий колекціонер Нік Фіорелла. До аукціону їхній номінал оцінювався від 1 до 1,5 млн дол.

Джордан грав у цих кросівках під час свого дебютного сезону з Chicago Bulls 1984 року. Того самого року Майкл і Nike почали співпрацювати над створенням його фірмового бренда одягу та взуття.

Зазначимо, що це не найдорожчі кросівки з проданих на торгах. Рекорд належить реперу Каньє Весту, чиї прототип Nike Air Yeezy 1 у квітні збули на приватному аукціоні за 1,8 млн дол.