Кросівки Nike Air Ships зірки американського баскетболу Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby's за 1,472 млн дол., повідомляє BBC News.
Це найвища ціна, яку коли-небудь віддавали за пару ігрового взуття.
Взуття з автографом спортсмена купив відомий колекціонер Нік Фіорелла. До аукціону їхній номінал оцінювався від 1 до 1,5 млн дол.Nike почали співпрацювати над створенням його фірмового бренда одягу та взуття.
Зазначимо, що це не найдорожчі кросівки з проданих на торгах. Рекорд належить реперу Каньє Весту, чиї прототип Nike Air Yeezy 1 у квітні збули на приватному аукціоні за 1,8 млн дол.