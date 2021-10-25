Куартараро став першим французом-чемпіоном MotoGP

Мотогонщик "Ямахи" Фабіо Куартараро достроково оформив титул у королівській мотогоночній категорії MotoGP.
22-річний Куартараро став першим французьким пілотом, який завоював чемпіонство в серії MotoGP/500cc.
Це сталося в Мізано в рамках Гран-прі Емілії-Романьї, в якому Фабіо зупинився за крок від подіуму. Однак цього виявилося достатньо, щоб достроково стати чемпіоном.
За три етапи до фінішу сезону-2021 єдиним конкурентом Куартараро залишався Франческо Баньяя.
Зазначимо, що гонщик "Дукаті" мусив відіграти три очки в Куартараро, щоб залишитися в боротьбі за титул, але зійшов за п'ять кіл до фінішу.
Гран-прі Емілії-Романьї
- Марк Маркес ("Хонда") - 41:52.830 хв.
- Пол Еспаргаро ("Хонда") +4,859
- Енеа Бастіаніні ("Скай ВР46 Авінта") +12,013
- Фабіо Куартараро ("Ямаха") +12,775
- Жоан Зарко ("Прамак-Дукаті") +16,458
...
- 10. Валентино Россі ("Ямаха СРТ") +27,735.