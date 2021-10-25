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Куартараро став першим французом-чемпіоном MotoGP

Фабіо достроково завоював титул.

Фабіо Куартараро
Фото: EPA/UPG
Фабіо Куартараро

Мотогонщик "Ямахи" Фабіо Куартараро достроково оформив титул у королівській мотогоночній категорії MotoGP.

22-річний Куартараро став першим французьким пілотом, який завоював чемпіонство в серії MotoGP/500cc.

Це сталося в Мізано в рамках Гран-прі Емілії-Романьї, в якому Фабіо зупинився за крок від подіуму. Однак цього виявилося достатньо, щоб достроково стати чемпіоном.

За три етапи до фінішу сезону-2021 єдиним конкурентом Куартараро залишався Франческо Баньяя.

Зазначимо, що гонщик "Дукаті" мусив відіграти три очки в Куартараро, щоб залишитися в боротьбі за титул, але зійшов за п'ять кіл до фінішу.

Гран-прі Емілії-Романьї

  1. Марк Маркес ("Хонда") - 41:52.830 хв.
  2. Пол Еспаргаро ("Хонда") +4,859
  3. Енеа Бастіаніні ("Скай ВР46 Авінта") +12,013
  4. Фабіо Куартараро ("Ямаха") +12,775
  5. Жоан Зарко ("Прамак-Дукаті") +16,458

...

  • 10. Валентино Россі ("Ямаха СРТ") +27,735.
Григорій МухінГригорій Мухін
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