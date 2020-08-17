В Австрії під час Гран-прі MotoGP сталася моторошна аварія, яка дивом не призвела до сумних наслідків.
На 9-му колі перед гальмуванням зіткнулися Франко Морбіделлі, який виступає за команду Petronas Yamaha SRT, і Жоан Зарко з команди Avintia Ducati.
Мотоцикли, залишившись без "вершників", вирушили в самостійне "плавання" і розбилися, дивом не врізавшись в решту учасників гонки.
Постраждалих обстежили, але важких травм не виявили.
Додамо, що гонку виграв італійський гонщик Ducati Team Андреа Довіціозо, який випередив іспанця Хоана Міра з Team Suzuki MotoGP і австралійця Джека Міллера з Pramac.
Після п'яти етапів генеральну класифікацію очолює італієць Фабіо Куартараро з Petronas Yamaha SRT (67 очок).
Довіціозо відстає на 11 очок. А замикає п'єдестал лідер заводської Yamaha Маверік Віньялес (48 очок).