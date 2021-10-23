Усик відповів Ф'юрі, який вважає себе королем королів

Володар поясів IBF, WBO, IBO і WBA в хевівейте українець Олександр Усик (19-0, 13 КО), який минулого місяця переграв в 12-раундовому поєдинку Ентоні Джошуа, впевнений, що зможе перебоксувати і чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі (31- 0-1, 22 КО).

Фото: thesun.co.uk Олександр Усик

"Я вважаю Ф'юрі дуже хорошим бійцем, хорошим спортсменом. Ще у нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він. Ось що я можу сказати про нього", - цитує українця портал The Sun.

"Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає ні єдиного шансу перемогти і побити Джошуа. Я чув подібні речі на протязі всього свого життя, але я здатний перемогти Ф'юрі.

Я не хвалюся, що можу запросто покарати і побити будь-якого боксера в світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу: багато тренуюся, працюю і вкладаю в це всі свої сили. І не намагаюся уявити себе королем Всесвіту. Я роблю те, що повинен. Концентруюся, зосереджую і отримую результат у відповідності зі своїми зусиллями", - зазначив Усик.

У той же час, володар чотирьох чемпіонських поясів не став критикувати стиль ведення бою Ф'юрі.

"Я не можу багато коментувати його стиль, тому що у кожного бійця він свій власний. Думаю, головне, що його стиль приносить йому перемоги. Це головне. Кому-то це подобається, комусь ні. Але він успішний", - переконаний Усик.