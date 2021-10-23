Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
ГоловнаСпорт

Усик відповів Ф'юрі, який вважає себе королем королів

Українець не згоден з утопічною теорією британця.

Володар поясів IBF, WBO, IBO і WBA в хевівейте українець Олександр Усик (19-0, 13 КО), який минулого місяця переграв в 12-раундовому поєдинку Ентоні Джошуа, впевнений, що зможе перебоксувати і чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі (31- 0-1, 22 КО).

Олександр Усик
Фото: thesun.co.uk
Олександр Усик

"Я вважаю Ф'юрі дуже хорошим бійцем, хорошим спортсменом. Ще у нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він. Ось що я можу сказати про нього", - цитує українця портал The Sun.

"Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає ні єдиного шансу перемогти і побити Джошуа. Я чув подібні речі на протязі всього свого життя, але я здатний перемогти Ф'юрі.

Я не хвалюся, що можу запросто покарати і побити будь-якого боксера в світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу: багато тренуюся, працюю і вкладаю в це всі свої сили. І не намагаюся уявити себе королем Всесвіту. Я роблю те, що повинен. Концентруюся, зосереджую і отримую результат у відповідності зі своїми зусиллями", - зазначив Усик.

У той же час, володар чотирьох чемпіонських поясів не став критикувати стиль ведення бою Ф'юрі.

"Я не можу багато коментувати його стиль, тому що у кожного бійця він свій власний. Думаю, головне, що його стиль приносить йому перемоги. Це головне. Кому-то це подобається, комусь ні. Але він успішний", - переконаний Усик.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також