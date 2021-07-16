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Оголошено офіційну дату титульного бою між Ф'юрі і Вайлдером

9 жовтня в Лас-Вегасі на кону буде пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Бій між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21КО) і американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41КО) офіційно перенесли на 9 жовтня.

Сутичка відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на T-Mobile Arena, яка служить домівкою для клубу НХЛ Vegas Golden Knights. Про це повідомила промоутерська компанія Top Rank.

Спочатку реванш-2 мав пройти 24 липня. Однак зустріч довелося відкласти, оскільки британець заразився коронавірусом.

Провести третій бій з Вайлдером "Циганського короля" зобов'язав арбітраж.

Це перша зустріч для боксерів з моменту їхнього реваншу в лютому минулого року, коли Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 7-му раунді на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

На кону буде пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, який Ф'юрі відібрав у Вайлдера.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав свою версію перенесення бою Ф'юрі - Вайлдер.

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