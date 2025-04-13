Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно

Культових фільмів цього жанру доволі багато. І не кожен фільм-бойовик є в першу чергу бойовиком. Скажімо, шедевральна «Матриця» (1999) безумовно належить до бойовиків, але при цьому виходить далеко за межі жанру. Тож у нашому списку найвпливовіших бойовиків ми зібрали стрічки, які цих меж не перетинають й асоціюються передусім з бойовиками.

Бойовик — кінематографічний жанр, який відрізняється великим розмаїттям, але при цьому завжди залишається засадничо незмінним. Гостросюжетний, науково-фантастичний, горорний чи комедійний бойовик не мислимий без бійок і перестрілок, конфліктів і перешкод, екшну й динаміки. Бойовик передбачає активну дію, пошук, потенцію — і такі фільми, як «Швидкість» (1994) або «Сутичка» (1995), передають цю граничну істину вже назвою.

РЕМБО: ПЕРША КРОВ

Тед Котчефф, 1982

«Рембо» — мейнстримний голлівудський бойовик, який докорінно змінив кіножанр «вибухів і перестрілок» у вісімдесятих роках. Скалічений війною у В'єтнамі, водночас слабкий і сильний персонаж Рембо у виконанні Сильвестра Сталлоне став еталоном «машини для вбивства» і «праведного американського гніву» (в кожному наступному сиквелі Рембо все більше і більше втрачатиме людське обличчя, замість якого проступатиме оскал невразливої надлюдини-супергероя). Та в першому фільмі Рембо — це жертва, а не хижак. Він змушений захищатися від американського уряду і правопорядку, а також боротися з власними демонами. «Рембо» довів, що герої бойовика у фінальній сутичці можуть не тільки битися і стріляти, але й плакати.

ТЕРМІНАТОР і ТЕРМІНАТОР 2: СУДНИЙ ДЕНЬ

Джеймс Кемерон, 1984, 1991

Дилогія Джеймса Кемерона стала золотим стандартом науково-фантастичного бойовика і голлівудського блокбастера. За сім років, протягом яких вийшли обидві частини «Термінатора», Кемерон очолив революцію в американській кіноіндустрії; він і досі залишається головним ідейним натхненником технологічного розвитку в кіно — згадаймо його «Титанік» і обидва «Аватари». «Термінатори» — видовищні фантастичні бойовики, які поєднали глибокий нетривіальний зміст (від часових парадоксів до філософських питань про свободу волі) з інноваційним проривом у кіновиробництві (від мистецтва гриму до комп'ютерних спецефектів). Десятки культових фраз, моторошний саспенс, дискусії про ШІ та розвиток технологій, зірковий Арнольд Шварценеггер, класичні сцени погонь і перестрілок — «Термінатори» на віки вічні залишаться класикою бойовика, і жоден Skynet цього не змінить!

ПОЛІЦЕЙСЬКА ІСТОРІЯ

Джекі Чан, Чі-Хва Чен, 1985

«Поліцейська історія» увійшла в історію кіно як один з найбільш віртуозних азійських фільмів та стала тим першим гонконгським бойовиком у кар’єрі Джекі Чана, який перетворив його на світову кінозірку-феномен. Саме там Джекі Чан зрозумів найважливіше – що сутністю бойовика є трюкацтво. Небезпечні автоперегони, рукопашні бої – все це так чи інакше зводиться до каскадерської роботи та виконання ефектних трюків. Бойовик – це чисте видовище, втілення дива і несподіванки на великому екрані. І в усьому цьому Джекі Чан став найкращим. Поєднавши силу і міць Брюса Лі з комедійними дурощами німого кіно (від Бастера Кітона до братів Маркс), він вийнайшов особливу форму кунг-фу-бойовика, яка ніколи не набридає.

КОМАНДО

Марк Лестер, 1985

Арнольд Шварценеггер – ідеальне втілення грубої чоловічої альфа-сили, ядерної війни, караючої руки і праведного гніву. Людина-скеля, людина-помста, людина-термінатор. У вісімдесятих-дев’яностих роках саме він, цей австрійський гігант-бодібілдер, став іконою бойовика. І фільм «Командо», в якому персонаж Шварценеггера рятує доньку, знищуючи по ходу діла величезну армію супротивника, напевно, краще за все ілюструє сутність його образу. «Ти кумедний. Тому тебе я вб’ю останнім», – Шварценеггер просто фізично не здатен перестати бути крутим!

ЧУЖІ

Джеймс Кемерон, 1986

“Чужі” – це чергова революція Джеймса Кемерона та один з небагатьох по-справжньому вдалих сиквелів в історії голлівудських блокбастерів. Перейнявши естафету від Рідлі Скотта, який зняв першого культового «Чужого» (1979), Кемерон написав сценарій і виступив в якості режисера сиквела. Саме завдяки Кемерону головна героїня франшизи Еллен Ріплі (Сігурні Вівер) у «Чужих» перетворюється, як писав один критик, на «Рембо в спідниці». Вона рятує маленьку дівчинку, кидає виклик космічним потворам і навіть зустрічається у фінальній битві з величезним монстром-маткою (і це був доволі символічний двобій, бо в ньому одна матір билася з іншою). Той самий «трюк» Кемерон провернув і з головною героїнею «Термінатора» Сарою Коннор (Лінда Гамільтон), яка в сиквелі постала в образі сильної і вольової, озброєної і небезпечної героїні. Кемерон був саме тим режисером, який нормалізував феміністичні тенденції у голлівудському кіно – його героїні дійсно незалежні та непереможні.

МІЦНИЙ ГОРІШОК

Джон Мактірнан, 1988

Ще один революційний бойовик для своїх часів. «Міцний горішок» представив світові новий кінотипаж задерикувато-жартівливого героя, який, насправді, не дуже й прагне бути героєм. Джон Макклейн у виконанні Брюса Вілліса постійно скаржиться на життя, розмовляє сам із собою, йому на кожному кроці набивають морду. Та й взагалі, Макклейн доволі вразливий: він стікає кров’ю, його, здається, реально можна перемогти. «Міцний горішок», після домінування бойовиків з непорушними Шварценеггерами-Сталлоне, задовольнив глядацький попит на реалістичніші сюжети, в яких є місце і для розлучення, і для зневіри, і навіть для сліпої кулі. «Бо-о-о-о-о, як же мені все це набридло!» – кричить Джон Макклейн, і до нього так не кричав ніхто.

УТІКАЧ

Ендр Девіс, 1993

Без вини звинувачений Гаррісон Форд втікає від «слуги закону» Томмі Лі Джонса (нагородженого за цю роль «Оскаром»). «Утікач» – ідеальний бойовик, в тому сенсі, що тримає напругу-саспенс від самого початку і до самого кінця. Гічкоківська школа. Чистий динамізм. Мистецьке поєднання внутрішніх переживань (емоцій) з зовнішнім супротивом (конфліктами). Дружину головного героя вбивають, і звинувачують в цьому самого ж героя. Йому вдається втекти, за ним ганяється поліція, кожна хвилина вирішальна, він намагається – усіма правдами й неправдами – роздобути докази своєї невинуватості. Вперед і тільки вперед!

СУТИЧКА

Майкл Манн, 1995

«Сутичка» – культовий полійцейсько-гангстерський бойовик, який заведено вважати «великим художнім досягненням». Манн не просто знімає гостросюжетне кіно з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро, в якому один, в якості копа, намагається спіймати іншого, гангстера – він буквально аналізує жанр бойовика, препарує його героїв, винаходить філософію там, де ми звикли бачити лише примітивні клішовані сюжети. Манн написав і зняв справжній кінороман – про діалектичне протистояння добра і зла без очевидного розуміння того, хто у цьому фільмі протагоніст, а хто – антагоніст. Герой і поганець «Сутички» постійно міняються ролями – і це змушує замислитись про саму природу їхнього протистояння.

РЕЙД та РЕЙД 2

Гарет Еванс 2011, 2014

Дилогія «Рейд» – напевно, найкращий бійцівський бойовик XXI сторіччя. Саме ці фільми стали причиною появи франшизи про Джона Уіка – режисер Гарет Еванс та виконавець головної ролі, майстер бойових мистецтв Іко Ювайс, винайшли “філософський камінь” жанру: максимально жорстокий і динамічний бій, в якому немає жодної цензури і жалю. А ще – кінокамера як повноцінний учасник процесу; вона стрибає, падає, трясеться разом із героями «Рейдів». А ще, Гарет Еванс, на відміну від сотень його колег по цеху, приділив увагу не тільки хореографії та постановці, але також і попрацював над сценарієм. З часів «Виходу дракона» (1973) Брюса Лі драматичні бойовики з елементами бойових мистецтв ніколи не досягали подібного рівня.

ШАЛЕНИЙ МАКС: ДОРОГА ГНІВУ

Джордж Міллер, 2015

Франшиза про Шаленого Макса сама по собі культова, але «Дорога гніву» – окремий шедевр, який часто називають «найкращим голлівудським блокбастером XXI сторіччя». Міллер, майстер фільмів усіх видів і жанрів, досяг у «Дорозі гніву» якогось небаченого балансу між небезпекою і пригодою, вибухом автомобілів і вибухом емоцій. Антиутопія, кінець світу, мутанти-каннібали, влада сильного, смерть на кожному кроці – неймовірно, але Міллер зумів принести в подібний похмурий всесвіт поезію і гумор. Його «Дорога гніву» – це ода жанру бойовика, унікальний фільм, в якому є все – але нема нічого зайвого.