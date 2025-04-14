У віці 89 років помер перуанський письменник та нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса

Він також був кандидатом у президенти Перу.

У віці 89 років помер перуанський письменник та лауреат Нобелівської премірї Маріо Варгас Льоса.

Про це пишуть АР та Reuters із посиланням на повідомлення сім'ї письменника.

Він помер у столиці країни Лімі в оточенні своєї сім'ї та "в мирі".

Варгас Льоса отримав Нобелівську премію з літератури в 2010 році.

У 1990 році він балотувався в президенти Перу, заявивши, що хоче врятувати свою країну від економічного хаосу та марксистського повстання. Проте програв у другому турі Альберто Фухіморі.

Пізніше письменник переїхав до Іспанії, але залишився впливовим у Латинській Америці. Він різко критикував нових лівих лідерів на чолі з тодішнім президентом Венесуели Уго Чавесом.

Протягом останніх кількох років він жив у Лімі та майже не з’являвся на публіці, завершивши активну літературну діяльність у 2023 році.

Варгас Льоса написав понад 60 романів, п'єс та есе, в яких досліджував тему військових диктатур, політичної корупції і людського опору в контексті історії Латинської Америки. У своїх творах Варгас Льоса розповідав історії з різних точок зору та експериментував із формою.

Твір "Тітка Джулія та сценарист" (1977) заснований на історії його першого шлюбу. Письменник одружився у віці 19 років із Джулією Урквіді, на 10 років старшою за нього та колишньою дружиною брата його матері.

У 1965 році він одружився зі своєю двоюрідною сестрою, Патрицією Льосою, на 10 років молодшою за нього.У них народилося троє дітей. Пара розлучилася через 50 років, і письменник почав стосунки з іспанською громадською діячкою Ізабель Прейслер, колишньою дружиною співака Хуліо Іглесіаса та матір'ю співака Енріке Іглесіаса. Вони розлучилися у 2022 році.