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Мінкульт: за 10 років декомунізації перейменовано близько 1000 населених пунктів

Також визнано офіційний статус всіх борців за незалежність України в ХХ столітті та забезпечено соціальні гарантії живим учасникам боротьби.

Мінкульт: за 10 років декомунізації перейменовано близько 1000 населених пунктів
Фото: EPA/UPG

Десять років тому, 9 квітня 2015 року, Верховна Рада ухвалила пакет «декомунізаційного законодавства», започаткувавши системний процес очищення українського публічного простору від радянської тоталітарної спадщини.

Як зазначає Міністерство культури та стратегічних комунікацій, завдяки «декомунізаційному законодавству»:

  • запущено процес очищення публічного простору від тоталітарних назв і символів, внаслідок якого перейменовано близько 1000 населених пунктів, а також 25 адміністративних районів і 27 районів у містах;
  • створено найбільш ліберальне архівне законодавство в Eвропі;
  • визнано офіційний статус всіх борців за незалежність України в ХХ столітті та забезпечено соціальні гарантії живим учасникам боротьби;
  • перезапущено процес реабілітації жертв комуністичного тоталітарного режиму та створено Національну комісію з питань реабілітації;
  • сформовано нову політику пам’яті в Україні, позбавлену радянської пропаганди щодо важливих питань історичного минулого;
  • створено сприятливий ґрунт для запровадження процесів деколонізації в Україні;
  • зросла стійкість українського суспільства до впливів російської пропаганди та історичних маніпуляцій;
  • підвищився рівень зацікавленості українців власною історією та створення історично-просвітницького контенту на різних майданчиках.

Нещодавно ВДНГ оголосив конкурс на дослідження радянської ідеологічного простору для створення Музею пропаганди. До участі запрошуються дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР.

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