Старий Джармуш, новий Азанавічус і Віллем Дефо в Карпатах: що дивитися в кінотеатрах у квітні

У квітні нас очікує багато цікавих кінопоказів. Від ретроспективи культового самурайського дзен-фільму Джима Джармуша до великої голлівудської прем’єри горорного трилеру про вампірів. Українське документальне кіно, французький кінохіт, європейська мультиплікація, екранізація Берроуза, Віллем Дефо в Карпатах — вам буде що подивитися!

ПЕС-ПРИМАРА: ШЛЯХ САМУРАЯ

Старт кінопрокату — 3 квітня

Культовий метафізично-релігійний шедевр Джима Джармуша 1999 року, присвячений кілеру-одинаку у виконанні Фореста Вітакера. Бушідо і Хагакуре, хіпхоп і Вуді Вудпекер, італійська мафія і самурайська культура, життя і смерть, вдумлива медитація і гангстерські танці, голуби і ведмеді — чого тільки немає у цьому фільмі! Подібно до стрічок Девіда Лінча, Віма Вендерса і Жана-П’єра Мельвіля, «Пес-примара» — це чисте споглядання природи буття.

ТАКІ ДРІБНИЦІ

Старт кінопрокату — 3 квітня

Емоційна ірландська драма від виконавця головної ролі та продюсера Кілліана Мерфі. Заручившись підтримкою колеги за «Оппенгеймером» Метта Деймона, який погодився співпродюсувати «Такі дрібниці», Мерфі реалізував давню мрію — завершив історичну стрічку про нелюдські умови праці та відверте насилля над так званими пропащими жінками, які знаходять прихисток в ірландських монастирях.

ШАЛЕНО ЗАКОХАНІ

Старт кінопрокату — 3 квітня

«Шалено закохані» — сучасна французька варіація «Ромео і Джульєтти» Вільяма Шекспіра. Суворий гангстерський трилер Жиля Лелуша став великим хітом на батьківщині — критики особливо хвалять хімію між виконавцями ролей закоханих героїв Адель Екзаркопулос (маєте пам’ятати її з «Життя Адель» і «Королівства тварин») і Франсуа Сівілем (грав Д’Артаньяна в нещодавній дилогії про трьох мушкетерів).

NICE LADIES

Старт кінопрокату — 10 квітня

Українська документальна стрічка від кінематографістки Марії Пономарьової про харківську команду з чирлідингу, в якій танцюють жінки від 50 до 75 років. Фільм розповідає про їхнє повсякденне життя, яке зазнало суттєвих змін після повномасштабного вторгнення. Чи вдасться чирлідеркам продовжити тренування і зберегти командний дух в надскладних умовах останніх років? Про це і кіно.

НАЙЦІННІШИЙ ВАНТАЖ

Старт кінопрокату — 17 квітня

Мультиплікаційний фільм від режисера Мішеля Азанавічуса («Артист», «Кінцевий монтаж»), який побував на Каннському кінофестивалі. У дусі «Списку Шиндлера» і «Піаніста» «Найцінніший вантаж» розповідає історію провінційного польського селища, жителі якого намагаються врятувати випадково знайдене у снігу єврейське дитя, яке батьки викинули з потяга смерті.

ГРІШНИКИ

Старт кінопрокату — 17 квітня

Горорний вампірський трилер «Грішники» — черговий спільний проєкт творчого дуету режисера Раяна Куґлера й актора Майкла Б. Джордана (вони разом випускали «Станцію "Фрутвейл"», «Чорну Пантеру» і бокс-блокбастери про Кріда). У «Грішниках» Джордан грає відразу дві головні ролі — братів-близнюків, які повертаються до рідного містечка й натрапляють на вампірське кодло (ну чим не «Від заходу до світанку» Роберта Родрігеса?). Продюсери фільму обіцяють нам кров, крики і саспенс.

НАСІННЯ СВЯЩЕННОГО ІНЖИРУ

Старт кінопрокату — 24 квітня

Франко-німецька драма від іранського режисера і сценариста Мохаммада Расулоф, якому дивом вдалося втекти з рідної країні після засудження «до 8 років позбавлення волі, побиття батогами та штрафу з конфіскацією майна». Його нова європейська робота — у дусі кіношедевра Еліо Петрі «Слідство у справі громадянина поза всякими підозрами» — це напружений трилер про диктатуру і страх, які приходять до твого дому.

ОЧІ: ЛЕГЕНДА КАРПАТ

Старт кінопрокату — 24 квітня

Сімейне кіно від студії-дистриб’ютора «А24» з Віллемом Дефо, Емілі Вотсон і доброю фантастичною істотою, яка потребує порятунку. «Очі» — цікава спроба перевинайти «Іншопланетянина» Стівена Спілберга й переосмислити прийоми культового блокбастера з погляду незалежного кіно. Навіть підхід до створення чарівної тваринки нагадує про ламповий сімейний голлівудський кінематограф вісімдесятих: автори фільму відмовилися від комп'ютерної графіки, замість цього розробили ляльок, якими одночасно керували декілька людей. А ще фільм вирізняється мальовничими румунськими пейзажами — багато сцен знімали в Трансильванії, на батьківщині графа Дракули.

КВІР

Старт кінопрокату — 24 квітня

Біографічна драма за однойменним твором провокатора-сюрреаліста Вільяма Берроуза від режисера Луки Гуаданьїно («Назви мене своїм ім’ям», «Суспірія»), який змолоду шанує творчість письменника. Головна роль дісталася Джеймсу Бонду – Деніелу Крейґу: в останні роки він усе більше і більше експериментує в кіно, намагаючись відійти від замиленого образу агента 007. «Квір» — фільм про кохання, пияцтво, наркотики, біль, творчість, джунглі й інші важливі берроузівські теми. Прем'єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі.