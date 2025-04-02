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У Києві покажуть фільм «Підйомна сила» про українських льотчиків

Після показу можна буде поспілкуватися з героями стрічки.

У Києві покажуть фільм «Підйомна сила» про українських льотчиків
Фото: AEROTIM

10 квітня о 18:30 у київському Будинку кіно відбудеться показ документального фільму про українську армійську авіацію «Підйомна сила». 

Фільм «Підйомна сила» знятий за реальними бойовими завданнями, у ньому задіяні реальні пілоти та авіатори, які виконували бойові завдання з перших днів повномасштабного вторгнення. Над фільмом працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін та команда Aerotim. 

Після показу фільму у глядачів та глядачок буде можливість поставити свої питання льотчикам, які зараз захищають Україну. Крім того, команда «AEROTIM» проведе музичну імпровізацію на основі треків з вінілової платівки, яку присвятили фільму. На ній записана музика композитора Данила Богданенко (Danskiy), яку переплели з важливими цитатами героїв. 

Подію супроводжуватиме виставка фотографій, які Ірина Сульдіна, учасниця команди «Aerotim», зробила під час зйомок фільму у 2023 році. Вона зафіксувала емоції, надії та страхи героїв, які літали в оточений Маріуполь, ходили на острів Зміїний та випалювали ворогів з перших днів повномасштабного вторгнення. Фотороботи доступні для придбання, частина виручених коштів спрямовується на закриття актуальних зборів 18-ої Окремої бригади Армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

Фото зі зйомок фільму «Підйомна сила»
Фото: Ірина Сульдіна
Фото зі зйомок фільму «Підйомна сила»

Стрічка «Підйомна сила» була у прокаті в жовтні 2024 року та увійшла до ТОП-5 документальних фільмів за касовими зборами, а також потрапила у довгий список претендентів на IX Національну Кінопремію «Золота Дзиґа» у категорії «Документальний повнометражний фільм» від Української Кіноакадемії. 

Захід організовує AEROTIM у співпраці з Армійською Авіацією України. Вхід на показ та усі супровідні події у Будинку кіно – вільний.

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