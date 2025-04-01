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Трамп відкликає США з Венеціанської бієнале через «надмірну різноманітність»

Президент США хоче, щоб американське мистецтво не мало «радикальних впливів», зокрема від «ліберального європейського болота».

Трамп відкликає США з Венеціанської бієнале через «надмірну різноманітність»
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп відкликав Сполучені Штати з Венеціанської бієнале, назвавши цю престижну виставку, на якій представлені художники з понад 80 країн світу, «надмірно різноманітною», повідомляє мистецьке видання Hyperallergic. 

В опублікованому сьогодні, 1 квітня, наказі йдеться про намір позбавити американське мистецтво «радикальних впливів», зокрема від «ліберального європейського болота».

«Венеціанська бієнале, яка колись була широко відома як пропагандистська машина для таких особистостей, як Гітлер і Муссоліні, останніми роками стала звалищем “пробудженої” ідеології (woke ideology)», – йдеться в указі Трампа з посиланням на статтю невідомого консервативного мистецтвознавця на ім’я Ден Кіссас.

Трамп додав, що у Венеції «занадто багато води, ймовірно, більше води, ніж де-небудь ще».

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