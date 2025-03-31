До початку прокату фільму "МУР. Ти [Романтика]" вже продали понад 3,5 тисячі квитків

Команда мюзиклу також вирушить у допрем’єрний тур Україною, щоб зустрітися з глядачами кіноверсії вистави.

Фото: Сторінка "МУР. Ти [Романтика]" в кіно у фейсбуці

На фільм "МУР. Ти [Романтика]", який має з'явитися в прокаті 10 квітня, вже продали понад 3,5 тисячі квитків.

Про це пише "УП.культура".

Як зазначила керівниця напряму кінодистрибуції FILM.UA Надія Коротушка, ідея ранніх продажів не нова, але тільки одиниці стартували з такими гарними передпродажами, які є у "МУР. Ти [Романтика] в кіно.

Фільм є кіноверсією мюзиклу про поетів та письменників Розстріляного відродження і розповідає про події в харківському будинку "Слово" та проводить глядача шляхом Павла Тичини. У кожній сцені глядач знайомиться з внутрішнім світом героїв: від відчайдушної любові до боротьби з власними страхами й компромісами. А події сторічної давності переплітаються із сучасністю та повномасштабною війною проти Росії.

Мюзикл "Ти [Романтика]" вийшов 2024 року та здобув велику популярність – в турі Україною його подивилося близько 60 000 людей. Згодом проєкт МУР вирішив звернутися до студії FILM.UA з проханням зафільмувати сценічну постановку, і таким чином з’явилася стрічка "МУР. Ти [Романтика] в кіно".

Команда мюзиклу також вирушить у допрем’єрний тур Україною, щоб зустрітися з глядачами кіноверсії вистави. Тур охопить 8 міст: Харків, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Київ та Черкаси.

Проєкт МУР створений українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (режисер, актор, сценарист, автор текстів), Віктор Ткаченко (композитор, актор) і Микола Шмундир (актор), Марія ОʼРайлі (режисерка монтажу) та Олександр Заїка (виконавець та автор пісень).

Гурт став відомий у соцмережах документальними відео про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка.

Також колектив випустив чотири студійні релізи: "МУР Vol. 1", "Захалявна книжечка" (2022), "Ти [Романтика]" (2024), Pax Romana (2025). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.