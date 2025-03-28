Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука

Письменник Ілларіон Павлюк написав заяву на вихід з організації "Український ПЕН" – у зв'язку з рішенням Загальних зборів не виключати Юрія Винничука зі складу після його скандальної колонки. У дописі в Facebook Павлюк пояснив, що це рішення, "а також великою мірою обговорення, що передувало голосуванню, переконали мене, що сенсу лишатися частиною організації немає".

Також на рішення повпливали "ті аргументи, що лунали в обговоренні", але не були почуті більшістю. Письменник переконаний, що правозахисна роль "ПЕН" полягає в об’єднанні майстрів слова для захисту прав людини.

"І що це важливіше, ніж об’єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості. «ПЕН» прийняв рішення, яке більше пасувало би профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку. Вдячний всім тим, хто боровся", – прокоментував він.

Згодом про рішення вийти з організації повідомила і письменниця і адвокатка Лариса Денисенко.

"PEN дуже чутливий до того, що відбувається в країні. Підтримка читачів та бібліотек на прифронтових територіях, адвокація бранців Кремля, мемореалізація загиблих журналісток, журналістів, літераторів. Іменні фестивалі, премії, багато ініціатив для упроявлення української культури. Події, що збирають гроші для підтримки ЗСУ. І ще багато всього іншого. Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля", – пояснила Денисенко.

Президент "Українського ПЕН" Володимир Єрмоленко на тлі рішення стосовно Винничука написав про громадську й благодійну діяльність організації та закликав "побути з нами хоч трохи, а потім судити". Стосовно рішення Загальних зборів не виключати Винничука, він пояснив, що йому "не просто прийняти" його.

"Більшість членів Виконавчої ради Українського ПЕН, зокрема я як президент, ухвалювали інше рішення. Але ПЕН – це демократична спільнота, і рішення Загальних Зборів мають вищу силу, ніж рішення Виконавчої ради. Хоч я в душі філософ-індивідуаліст, для мене в останні роки вага спільноти дуже й дуже виросла. Бо Україна будується зі спільнот, і що більше їх буде, то краще", – сказав він.

ПЕН

ПЕН – громадська правозахисна організація. "ПЕН" ("PEN") – це абревіатура, утворена від англійських слів "poets", "playwrights", "essayists" та "novelists" – "поети", "драматурги", "есеїсти" та "романісти". Співзвучно зі словом "ручка" англійською мовою". Міжнародний ПЕН-клуб був заснований у Лондоні в 1921 році, а в Україні організація діє з 1989, зараз до неї входять понад 170 людей.

Чому Винничука хотіли виключити з "Українського ПЕН"?