Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за руйнування обʼєктів культурної спадщини (законопроєкт № 12310).
Як зазначає нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 259 народних обранців.
Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексів про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.
Пропонується:
- встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення, руйнування чи пошкодження культурних цінностей, які віднесені до обʼєктів культурної спадщини;
- посилити санкції у формі штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.