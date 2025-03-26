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Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за руйнування обʼєктів культурної спадщини

Також законопроєкт пропонує посилення штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.

Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за руйнування обʼєктів культурної спадщини
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за руйнування обʼєктів культурної спадщини (законопроєкт № 12310).

Як зазначає нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 259 народних обранців.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексів про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.

Пропонується:

  • встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення, руйнування чи пошкодження культурних цінностей, які віднесені до обʼєктів культурної спадщини;
  • посилити санкції у формі штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.
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