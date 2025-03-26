Також законопроєкт пропонує посилення штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.

Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за руйнування обʼєктів культурної спадщини (законопроєкт № 12310).

Як зазначає нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 259 народних обранців.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексів про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.

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