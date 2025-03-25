У "Дії" стартувало голосування за членів національного журі Євробачення-2025

У застосунку "Дія" стартувало опитування щодо національного журі пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Як пише "Суспільне", до 31 березня українці зможуть визначитися з тими, хто має виставляти оцінки від імені нашої країни під час гранд-фіналу, який відбудеться у швейцарському Базелі 17 травня.

На 5 місць суддів претендують дев'ятеро діячів:

MÉLOVIN — співак, автор, композитор і продюсер, представник України на Євробаченні-2018.

Tayanna — співачка, композиторка та авторка пісень. Фіналістка Національних відборів на Євробачення-2017 та 2018.

Марко Галаневич — музикант, фронтмен та вокаліст гурту «ДахаБраха». Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2020).

Руслан Махов — постановник шоу, перформансів та кліпів для топових українських зірок. Хореограф-постановник номера України на Євробаченні-2023.

Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі.

Анатолій Сачівко — режисер, хореограф кіно й театру. Засновник танцювального обʼєднання Apache Crew та постановник перформансу The Children’s Courtyard для Євробачення-2017.

Натела Чхартішвілі-Зацаринна — генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2».

Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців.

Дмитро Шуров — засновник проєкту «Pianoбой», автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 і 2024.

П'ятеро тих, за кого буде віддано найбільше голосів у "Дії", стануть членами журі від України за умови затвердження Європейською мовною спілкою. Фаворит опитування отримає звання голови журі.

Згідно з правилами Євробачення, переможців у півфіналах визначають лише глядацьким голосуванням, натомість у гранд-фіналі 50% балів учасники отримують саме від національних журі.