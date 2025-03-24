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​Уряд завершив виплати зимової "єПідтримки" за заявками в "Дії" та через банки-партнери

Допомогою скористалися 14,4 млн громадян.  

​Уряд завершив виплати зимової "єПідтримки" за заявками в "Дії" та через банки-партнери
Фото: biz.today.ua

Уряд завершив виплати зимової "єПідтримки" за заявками в "Дії" та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Серед них – 124,5 тис. виплат на дітей.

Про це повідомило Міністерство економіки України

"Ця програма досягла мети - підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Заявки на отримання коштів приймали до 28 лютого 2025 року. Ті, що були подані через Укрпошту, опрацюють до кінця квітня.

Отримані кошти можна витратити на оплату послуг - комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі - перелік доступний на сайті. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка" вважаються доходом і вони підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Подати декларацію необхідно до 31 березня 2025 року.  

Зимова "єПідтримка"

Програма  ініційована президентом Володимиром Зеленським з метою надання соціальної підтримки громадянам у  зимовий період. Кожен, хто перебував на підконтрольній Україні території і потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та своїх дітей через "Дію" та банки-партнери або отримати її через "Укрпошту".

Докладно про те, куди підуть гроші тих, хто відмовився від виплат; чи справді є проблеми з передачею даних банківських рахунків і чи може така щедрість держави призвести до інфляції, читайте в матеріалі LB.ua.

 

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